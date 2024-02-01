"Увольнение" Залужного может произойти через несколько дней — CNN

Популярного главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного вызвали на встречу в офисе президента в понедельник и сообщили, что его увольняют.

Об этом сообщили CNN два источника, осведомленных с этим вопросом, после недель роста предположений о напряженности между украинским президентом Владимиром Зеленским и его главным командующим.

Официальное объявление не было сделано, то есть Залужный все еще занимал должность по состоянию на вечер среды, пишет издание, однако указ президента ожидается до конца недели, сообщил один из источников CNN.

"Это станет самым большим военным потрясением Зеленского с начала полномасштабного вторжения России почти два года назад", — говорится в сообщении.

Слухи о встрече и увольнении Залужного "взорвались" в Киеве в понедельник вечером, мол, из-за разногласий возникли между президентом и его главнокомандующим после провала украинского контрнаступления в прошлом году.

"Говорят, что напряжение особенно выросло, когда Залужный описал войну с Россией как тупиковую ситуацию в интервью и эссе для журнала The Economist в ноябре", — пишет издание.

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В понедельник спикер президента Сергей Никифоров заявил CNN и другим, что слухи об увольнении главнокомандующего армии не соответствуют действительности. Министерство обороны также опубликовало сообщения в своих соцсетях: «Уважаемые журналисты, немедленный ответ всем: нет, это неправда».

А сам Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении в понедельник вообще не упоминал своего начальника армии.

Напомним, ранее издание The Washington Post написало, почему Владимир Зеленский якобы решил уволить Валерия Залужного.

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