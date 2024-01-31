"Увольнение" Залужного: WP назвало главную причину разногласий между Зеленским и главкомом

Во время встречи президента Владимира Зеленского с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным 29 января между ними возникли разногласия из-за взглядов по мобилизации, а именно – сколько военнослужащих Украине нужно призвать в этом году.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники издания говорят, что Залужный предложил мобилизовать около 500 тысяч человек, цифру, которую Зеленский считал нецелесообразной из-за дефицита формы, оружия и учебных помещений, а также потенциальных проблем, связанных с мобилизацией.

"Пока Залужный остается на своей должности, но официальный президентский указ, как ожидается, подтвердит его увольнение почти через два года после вторжения России и поскольку силы Москвы, похоже, получают стратегическую инициативу на некоторых участках фронта", — говорится в материале.

Источник WP заявил, что Зеленский сказал Залужному, что "украинцы устали от войны, а международная поддержка Украины замедлилась, поэтому новый главнокомандующий может оживить ситуацию".

Спикер президента Украины Сергей Никифоров опроверг слухи об увольнении Залужного. "Нет предмета разговора. Президент не увольнял главнокомандующего", — кратко прокомментировал он.

Никифоров в среду, 31 января, пока не ответил на сообщение издания с просьбой получить обновленный комментарий по поводу этого вопроса.

По словам собеседника WP, ожидается также устранение старших членов штаба Залужного.

Валерию Залужному якобы предложили другую должность, но он отказался и планирует уйти в отставку, рассказал один из чиновников.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пока не комментирует слухи о своей отставке.

Слухи об "увольнении" Валерия Залужного

СМИ 29 января сообщили о якобы возможном увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

В тот же день эти сообщения опроверг пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Владимир Зеленский в своем вечернем об отставке Валерия Залужного не упомянул.

Издание The Economist отметило, что Залужному была предложена должность секретаря СНБО, но он отказался от нее.

По данным The New York Times, Зеленский был вынужден отменить свое решение об увольнении Залужного "под давлением со стороны чиновников и международных партнеров".

А командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский якобы отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского занять должность главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

В Пентагоне слухи об "освобождении" главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного назвали "внутренними делами" Украины.

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