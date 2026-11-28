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Уволят ли "Мадяра" с поста командующего СБС?: у Зеленского отреагировали на слухи
Распространение слухов о возможной замене командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди назвали «вбросом».
Советник президента Дмитрий Литвин опроверг информацию о якобы состоявшемся обсуждении Владимиром Зеленским с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой возможной замены командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, известного под позывным «Мадьяр».
Об этом он заявил в комментарии для ТСН.ua.
Ранее в Telegram-каналах распространилось сообщение о том, что во время встречи президента с Палисой, состоявшейся в субботу, 28 ноября, поднимался вопрос о кадровых изменениях на этой должности. Однако Литвин назвал эту информацию «фейком».
«О Мадяре на встрече даже не упоминали», — подчеркнул советник президента.
По словам Литвина, сообщения о якобы обсуждавшейся возможной замене Роберта Бровди не соответствуют действительности.
Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с заместителем руководителя Офиса президента, бригадным генералом Павлом Палисой кадровые вопросы в военной сфере. Глава государства сообщил, что назначения планируется провести совместно с министром обороны и Главнокомандующим ВСУ.
При этом Зеленский в своём сообщении не назвал конкретных фамилий кандидатов на военные должности и не раскрыл подробностей предстоящих кадровых изменений.