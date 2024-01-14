"Уязвимые места еще есть": Санду рассказала, когда РФ возобновит попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове

Россия в 2024 году снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что весной 2024 года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в стране с помощью непризнанного Приднестровья.

Об этом пишет AGERPRES.

"В течение всего этого периода Россия пыталась дестабилизировать порядок и власть в Кишиневе, каждый раз пытаясь использовать режим в Приднестровском регионе. Мы осознаем эти риски и предпринимаем все действия, чтобы предотвратить эти дестабилизации. Мы информируем граждан об этих рисках, как мы это делали в прошлом году, когда Россия намеревалась свергнуть правительство (Кишинева – ред.). Вместе с гражданами и государственными институтами мы пытаемся оградить себя от этих рисков, но нам еще есть над чем работать, все еще есть уязвимые места", — заявила президент Молдовы.

Санду также отметила, что Республика Молдова рассчитывает на поддержку Румынии и международного сообщества.

"Мы знаем, что весной этого года Россия возобновит свои действия, пытаясь дестабилизировать ситуацию", – заявила Майя Санду.

Напомним, по данным аналитиков ISW, Россия может готовить "сделку под фальшивым флагом" в Приднестровье.

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