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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Ужас, ужасно": Стефанчук пожаловался на невыносимый холод в парламенте (видео)

Последствия вражеских атак по энергетике столицы ощутили и народные депутаты в здании Верховной Рады.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук / © Сайт Верховной Рады Украины

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук эмоционально отреагировал на низкую температуру в сессионном зале во время заседания 12 ноября. Спикер пожаловался на ужасный холод.

Об этом стало известно из видео, которое опубликовала журналистка София Середа.

На коротком ролике видно, что Стефанчук, будучи в своем спикерском кресле, жалуется на холодную температуру в зале парламента.

«Ужас. Ужас. Ужасно. Холодно», — сказал председатель Верховной Рады.

Напомним, 6 ноября нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что в Верховной Раде исчезли вода и отопление, а электроэнергия подается с перебоями. По словам политика, ситуация в парламенте сейчас «как у всех». Это связано с общим кризисом в Киеве, где из-за работы энергосистемы на грани возможностей есть длительные отключения света, перебои с водой и сбои в работе электротранспорта.

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