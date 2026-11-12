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"Ужас, ужасно": Стефанчук пожаловался на невыносимый холод в парламенте (видео)
Последствия вражеских атак по энергетике столицы ощутили и народные депутаты в здании Верховной Рады.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук эмоционально отреагировал на низкую температуру в сессионном зале во время заседания 12 ноября. Спикер пожаловался на ужасный холод.
Об этом стало известно из видео, которое опубликовала журналистка София Середа.
На коротком ролике видно, что Стефанчук, будучи в своем спикерском кресле, жалуется на холодную температуру в зале парламента.
«Ужас. Ужас. Ужасно. Холодно», — сказал председатель Верховной Рады.
Напомним, 6 ноября нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что в Верховной Раде исчезли вода и отопление, а электроэнергия подается с перебоями. По словам политика, ситуация в парламенте сейчас «как у всех». Это связано с общим кризисом в Киеве, где из-за работы энергосистемы на грани возможностей есть длительные отключения света, перебои с водой и сбои в работе электротранспорта.