"Ужасная ошибка": Борис Джонсон раскритиковал реакцию Запада на аннексию Крыма в 2014 году

Джонсон подчеркнул, что мир должен отказаться от российских энергоносителей.

Премьер-министр Великобритании подверг критике реакцию мирового сообщества на аннексию Россией Крыма в 2014 году.

Об этом он сказал в комментарии Telegraph

"Запад тогда совершил ужасную ошибку. Лидер РФ совершил акт насильственной агрессии и отобрал значительную часть территории суверенного государства — и мы дали ему остаться с этими достижениями. Мы думали, что можем как-то вернуться в нормальное положение дел", — заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что после этого торговля с РФ не только продолжалась, но и усиливалась, а европейские страны стали еще более зависимы от российского газа.

"И когда Путин решил начать свою жестокую войну против Украины, он знал, что миру будет очень трудно наказать его — он знал, что создал эту зависимость. Поэтому он позволяет себе бомбить роддома, чувствует, что может неизбирательно обстреливать убегающие от семьи войны", — подчеркнул Джонсон.

Британский премьер обратил внимание на то, что "бомбы падают, а цены на нефть и газ взлетают еще выше" — что означает "еще меньше денег в вашем кармане и еще больше — у Путина".

"Так не может продолжаться. Мир не может постоянно жить в таком шантаже. И пока Запад будет экономически зависим от Путина, он может и будет использовать эту зависимость. Поэтому эта зависимость должна прекратиться – и она прекратится", – констатировал Джонсон.

По его словам, большие запасы энергоресурсов России одновременно являются и силой, и слабостью Путина, поскольку "больше у него ничего нет" того, что можно было бы успешно экспортировать, и если РФ оставить без доходов от продажи нефти и газа, это создаст для нее значительные проблемы.

"США уже объявили эмбарго на импорт российской нефти. Британия сделает это самое. ЕС договорился отказаться от российских энергоресурсов как можно быстрее. И мы будем максимально сотрудничать с ними и всеми сторонниками свободного мира, чтобы действовать сообща и упростить этот переход для всех нас", — заявил Джонсон.

Он добавил, что основой стратегии должны стать возобновляемые источники энергии.

"Британия планирует презентовать Стратегию британской энергобезопасности позже этого месяца — чтобы сделать Британию "более самодостаточной и независимой от прихотей таких как Путин", — резюмировал Джонсон.

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