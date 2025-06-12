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"Ужасная жизнь под ракетами": Трамп заявил, что разочарован как РФ, так и Украиной
Трамп «разочарован» Украиной и Россией и задумался об «ужасной жизни украинцев под ракетами».
Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» как Россией, так и Украиной, потому что мол нужно достичь мирного соглашения.
Об этом глава Белого дома сказал на брифинге журналистам.
«Я очень разочарован Россией, но я тоже разочарован Украиной. Потому что можно было заключить соглашение», — заявил он.
Трамп утверждает, что Украина и РФ теряют 5000 человек еженедельно — «преимущественно солдат, но и людей, живущих в городах, потому что на них падают ракеты».
«Как это, жить в доме и думать, что ракета вполне может попасть в твой дом вечером? Это ужасно. Жизнь в таких условиях, наверное, ужасна», — отметил президент США.
Он добавил, что «разочарован тем, что война продолжается», но выразил уверенность, что «справится с этим».
Ранее глава МИД Польши заявил, что Путин смеется над мирными сигналами Трампа.