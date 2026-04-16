- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1752
- Время на прочтение
- 1 мин
Ужасно, но сейчас не до этого: Трамп отреагировал на кровавый удар по Киеву
Дональд Трамп назвал «ужасающим» массированный удар России по Украине 16 апреля.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал массированный ночной удар РФ 16 апреля по Украине, унесший жизни по меньшей мере 15 человек.
Об этом глава Белого дома сказал в разговоре с журналистами.
Репортер спросил Трампа, какова будет его реакция на ночное нападение России на Киев.
«Я думаю, что это ужасно», — ответил Трамп.
Он добавил, что хотел бы, чтобы ситуация в Украине «урегулировалась», но признал, что сейчас больше сосредоточен на Иране.
«Ситуация в Украине развивается. Честно говоря, мне хотелось бы, чтобы они нашли общий язык, в Украине гибнет много людей. Увидим, что будет дальше. Там происходят некоторые события. Мы сосредоточены — сейчас мы очень сосредоточены на Иране, чтобы понять, сможем ли мы довести это дело до конца, и я думаю — я думаю, нам это удастся», — сказал президент США.
Удар по Украине 16 апреля
Всего удар РФ по Украине 16 апреля унес жизни не менее 15 человек.
Под ударом оказались Киев, Днепр, Харьков, Одесса и другие населённые пункты. В Киеве в своей комнате погиб 11-летний Максим.
Кроме того, в Киеве под удар РФ попал автоцентр с премиальными авто, где погибли два работника.
В Одессе известно о девяти погибших в городе. Еще по меньшей мере 23 человека получили травмы.
В Днепре в результате удара 5 погибших, почти 30 раненых.