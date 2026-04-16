Ужасно, но сейчас не до этого: Трамп отреагировал на кровавый удар по Киеву

Трамп отреагировал на кровавый удар по Киеву, вспомнив об Иране / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал массированный ночной удар РФ 16 апреля по Украине, унесший жизни по меньшей мере 15 человек.

Об этом глава Белого дома сказал в разговоре с журналистами.

Репортер спросил Трампа, какова будет его реакция на ночное нападение России на Киев.

«Я думаю, что это ужасно», — ответил Трамп.

Он добавил, что хотел бы, чтобы ситуация в Украине «урегулировалась», но признал, что сейчас больше сосредоточен на Иране.

«Ситуация в Украине развивается. Честно говоря, мне хотелось бы, чтобы они нашли общий язык, в Украине гибнет много людей. Увидим, что будет дальше. Там происходят некоторые события. Мы сосредоточены — сейчас мы очень сосредоточены на Иране, чтобы понять, сможем ли мы довести это дело до конца, и я думаю — я думаю, нам это удастся», — сказал президент США.

Удар по Украине 16 апреля

Всего удар РФ по Украине 16 апреля унес жизни не менее 15 человек.

Под ударом оказались Киев, Днепр, Харьков, Одесса и другие населённые пункты. В Киеве в своей комнате погиб 11-летний Максим.

Кроме того, в Киеве под удар РФ попал автоцентр с премиальными авто, где погибли два работника.

В Одессе известно о девяти погибших в городе. Еще по меньшей мере 23 человека получили травмы.

В Днепре в результате удара 5 погибших, почти 30 раненых.