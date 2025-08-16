Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН.ua

После саммита Дональда Трампа и Владимира Путина появляются контуры возможного мирного решения между Украиной и Россией. Предварительные данные свидетельствуют, что Киеву может быть предложено передать часть территорий Донбасса, которые находятся под контролем украинских войск, в обмен на ограниченные уступки со стороны Москвы и гарантии безопасности от Соединенных Штатов, похожие на те, что предусмотрены статьей 5 Устава НАТО.

Об этом пишет The Telegraph.

Эксперты полагают, что такое развитие событий может стать национальной трагедией для Украины. Более двух лет Украина защищала свою территорию, а теперь, возможно, потеряет стратегические районы, которые Россия не смогла захватить во время боевых действий. Для западных стран это также будет поражением, ведь оказание поддержки Киеву не принесло ожидаемого результата, а границы Европы изменяются под давлением военной силы.

Итоги трехлетней войны показывают, что Россия не способна полностью захватить Украину, а Украина не может выгнать Россию со всей оккупированной территории. Аналитики отмечают, что лидеры США и Европы могли бы значительно улучшить позицию Киева, если бы оказывали поддержку быстрее и больше. В настоящее время страна вынуждена соглашаться на реалии, каковы фактические обстоятельства конфликта.

Есть определенный оптимизм: предложения, которые сейчас обсуждаются, далеки от максималистских планов Путина в начале войны и лучше, чем сценарии, которых опасались в феврале. Тогда публичные споры Трампа и Дж. Д. Венса с президентом Зеленским в Белом доме привели к временному приостановлению американской военной помощи, что могло дать России шанс возобновить наступление. Позже Трамп признал, что Путин не был добросовестным переговорщиком, и отметил важность поддержки Киева со стороны США.

Аналитики предупреждают, что дьявол прячется в деталях. Если Россия настаивает на передаче значительных территорий, Украине придется оценить, не будет ли лучшим результатом увеличение поставок вооружений и усиление санкций против Москвы. Есть вероятность, что требования Путина — лишь тактический ход, чтобы выторговать для себя другие уступки.

Любое соглашение, говорят эксперты, будет означать окончательное закрепление современных границ Европы и конец претензий России на русские территории в европейских странах. Для этого необходимы надежные военные гарантии от США и подлинная готовность Европы и Великобритании выполнять свои обязательства.

Украина опирается на опыт Будапештского меморандума 1994 года, когда страна передала России ядерный арсенал в обмен на обещания США, Великобритании и Москвы соблюдать суверенитет и существующие границы. Во время агрессии 2014 стало очевидно, что эти гарантии не выполняются. В настоящее время для реальной безопасности необходимы четкие, обязательные и подкрепленные силой гарантии, а также ресурсы для самообороны Украины, чтобы страна никогда не очутилась в зависимости от колебаний или задержек западных союзников.

Специалисты отмечают, что даже если соглашение будет заключено, Путин может попытаться подать себя как победителя, недопустимого. При этом то, что он не добился всего, чего планировал, является лишь слабым утешением. Справедливое завершение войны должно означать полное поражение Путина и его отстранение от власти в Москве. Однако реальность такая, какова она, и нынешнее соглашение, каким бы «ужасным» оно ни казалось, может стать наименее плохим вариантом для Украины и ее западных союзников.

Аналитики призывают Киев внимательно оценивать каждый пункт предложений и обеспечить, чтобы любое соглашение не стало угрозой суверенитету, территориальной целостности и безопасности граждан. Роль США и Европы в гарантиях мира становится критической, и от их воли и ресурсов зависит будущее Украины в этом процессе.

Напомним, по словам командира отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислава Бунятова с позывным «Осман» выполнения требования президента РФ Владимира Путина, которую он якобы озвучил на саммите с президентом США Дональдолм Трампом, о выводе украинских войск со всей территории Донецкой области в обмен на прекращение Украины.

По его словам, выход из Донбасса не гарантирует, что российская армия не продолжит агрессию в соседних Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы затем предложить «обмен» этих территорий на признание оккупированных частью РФ.