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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Ужасный сценарий для Европы: Россия может открыть новый фронт и атаковать четыре страны — Daily Express

Москва готовит провокацию и может ударить по Польше и Балтии оружием с украинским следом.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Getty Images

По всей вероятности, Россия планирует атаки под чужим флагом в Европе, чтобы прекратить поддержку Украины. Предупреждение прозвучало от лидеров Польши и стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы.

Об этом говорится в статье Daily Express.

Отмечается, что министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что речь идет об операции «под чужим флагом с использованием фальшивого украинского беспилотника».

«Одна из целей — чтобы НАТО пошатнулось и уменьшило свое присутствие в Украине. Я могу заверить, что этого не произойдет», — сказал он.

В то же время, еще в июле литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Москва планирует нападение на инфраструктуру страны. Впрочем, традиционно Кремль опроверг эти заявления, назвав их «страшилками».

«Последнее предупреждение последовало после ряда заявлений со стороны стран Балтии, что Россия использует угрозы и агрессию для подрыва их безопасности», — говорится в статье.

Дрон со взрывчаткой возле украинского самолета

Кроме того, на этой неделе в аэропорту Лейпцига в Германии была закрыта взлетно-посадочная полоса после того, как на украинском самолете была обнаружена взрывчатка и детонатор.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что «это не указывает на любительский подход».

«Речь идет о профессиональном, гибридном сценарии угрозы, который мы будем продолжать рассматривать», — подчеркнул он.

По его словам, пока неясно, как взрывчатка оказалась в аэропорту. В то же время, отметил Добринт, расследование может указывать на возможную «конкуренцию», которая «может также включать иностранные государства».

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США сообщило о том, что РФ собирается напасть на НАТО уже осенью. «Фюрер» Владимир Путин попытается расширить войну на Европу, чтобы «перетасовать карты» и выйти из тупика в Украине. Диктатор пытается закрепить успехи в Украине, а потому может в ближайшее время усилить свои агрессивные действия по отношению к европейским союзникам.

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