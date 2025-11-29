Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Кандидатура на должность министра юстиции уже определена.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По словам главы государства, теперь необходимо определить, кто возглавит Министерство энергетики.

Реклама

«Есть кандидатура на министра юстиции уже. Нужно и четкое видение по отношению к главе Министерства энергетики Украины, сильный человек нужен — попросил парламентариев вместе с Премьер-министром определить перечень кандидатур», — сказал Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, Верховная Рада 19 ноября проголосовала за освобождение от должности министра юстиции Германа Галущенко, фигурирующего по делу «Мидас».

Кроме того, 315 депутатов поддержали увольнение министра энергетики Светланы Гринчук, которая также фигурирует в расследовании НАБУ и САП.

Отметим, что Галущенко 17 июля 2025 года возглавил Министерство юстиции, а с апреля 2021-го был министром энергетики. Именно во время пребывания в этой должности он стал фигурантом по делу о коррупции на строительстве защитник сооружений в оборонке и энергетике.

Реклама

12 ноября Кабинет министров отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Политик, комментируя решение правительства, подчеркнул, что «полностью соглашается» с решением, мол, «не держится за должность».

В свою очередь министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Также она добавила, что во время ее работы не было никаких нарушений законодательства и подтвердила, что таких «фактов не может существовать в принципе».

Галущенко также был исключен из СНБО. В тот день комитет ВРУ по правовой политике поддержал отставку министра юстиции и принял решение вынести соответствующий вопрос на рассмотрение парламента.