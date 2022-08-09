"Уже готовим этот саммит": Зеленский заявил, что Крымская платформа будет работать и в 2022 году

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к проведению саммита Крымской платформы в 2022 году.

Глава государства подчеркнул, что недостаточность реагирования мира на оккупацию Крыма служит сейчас одним из лучших аргументов для усиления санкций против РФ.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении 9 августа.

"Мы положили начало Крымской платформе – ключевой дипломатической площадке для работы по освобождению Крыма. Крымская платформа будет работать и в этом году. Мы уже готовим этот саммит", – сообщил президент.

"Крымская тематика звучит на всех международных площадках, где обсуждается российская война против Украины. История глобального реагирования на захват Россией Крыма, точнее, недостаточность такого реагирования служит сейчас одним из лучших аргументов для усиления санкций против России. Мир начинает признавать, что в 14-м ошибся, когда решил не давать ответ в полную силу на первые агрессивные шаги России", – считает глава государства.

Он также отметил, что Украина – родная для народов, чьи национальные культуры и стремления формировались в Крыму.

"Поэтому когда мы работаем для освобождения полуострова, мы боремся и за восстановление территориальной целостности нашего государства, и за возвращение дома коренным народам Украины. Я верю, что так и будет. Я знаю, что мы вернемся в украинский Крым. И я благодарен всем нашим партнерам и международным организациям, которые помогают нам в этом", – заявил Зеленский.

Он также сказал, что пока рано разглашать все детали, но в этом году работа Крымской платформы будет не менее весомой и представительной, чем в прошлом, когда в Киеве состоялся первый ее саммит. Формат будет другим, но значение еще больше.

"Готовим новые решения для защиты и помощи в реализации прав коренных народов Украины. Готовим и программы экономического восстановления нашего Крыма после его освобождения от оккупантов", – проинформировал президент.

Зеленский: российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться Крымом!

Напомним, 9 августа на аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) раздалась серия мощных взрывов. В Минобороны РФ заявляют, что в результате взрыва нет пострадавших, в то же время оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и, по меньшей мере, одной жертве.

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