Во время выступления Токаева по поводу общего ядерного оружия Путин и Лукашенко пожали руки.

Россия и Беларусь своим военно-политическим и экономическим общим пространством, а также ядерным оружием создают проблему для других стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума 24 мая.

"Я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих. Есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях – вопрос концептуальный. Нам нужно обсудить эту проблему", – отметил в обращении президент Токаев.

"Уже и ядерное оружие на двоих", – Токаев о проблеме, созданной Лукашенко и Путиным.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова отправился к российскому диктатору Путину, хотя его предыдущая поездка закончилась 6-дневным исчезновением. Зачем Лукашенко снова поехал к Путину, об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.