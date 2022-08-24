"Уже начали шататься": Джонсон заявил, что настал момент, когда Украина должна ударить по войскам РФ

Британский премьер Борис Джонсон заявил – очевидно, что наступление России на востоке Украины терпит неудачу, поэтому нужно нанести удар россиянам, когда они уже начали шататься.

В то же время, по мнению Джонсона, пока не стоит проводить переговоры с РФ.

Об этом премьер Британии сказал на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве 24 августа.

"Сейчас очень очевидно, что благодаря преданности украинского народа наступление России на Донбассе терпит неудачу. Именно сейчас мы видим момент, в который вы, друзья, должны нанести удар россиянам, когда они уже начали шататься", — заявил Джонсон.

Он добавил, что российские войска уже устали, их потери колоссальны, а цепи снабжения истощены. Глава британского правительства обратил внимание на то, насколько большую цену они платят и жизнью россиян: "Мы понимаем, что российские матери плачут теперь".

"Я думаю, сейчас не время выходить с каким-то мелким планом примирения. Нельзя проводить переговоры с тем, кто хочет на вас напасть на улице, унести вашу жизнь вместе с вашим кошельком. Все, что важно – это восстановить и сохранить территориальную целостность Украины", – подчеркнул Джонсон.

По его мнению, война закончится только победой Украины, а Великобритания будет всегда рядом.

"Вы напомнили нам о ценностях, которые мир будто бы забыл, напомнили нам о свободе, о демократии, за которую вы боретесь. Я очень горжусь тем, что я здесь, в Украине", – заверил премьер Британии.

Напомним, 24 августа Джонсон прибыл в Киев, где встретился с Зеленским и объявил о предоставлении Украине нового крупного пакета военной помощи на $63,7 млн.

Зеленский и Джонсон анонсировали, как Великобритания дополнительно поможет Украине

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