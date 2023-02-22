Уже "не мирный план": Китай изменил формулировку о документе про войну в Украине

Власти Китая в ближайшие дни обнародуют "документ с позицией" о войне России против Украины.

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин обнародует "документ с позицией" по Украине в ближайшие дни, однако дипломат подчеркнул, что о "мирном плане" там речь не идет.

Об этом он сказал журналистам, пишет Reuters.

"Мы никогда не называли это мирным планом. Это позиционный документ. Мы будем продолжать подчеркивать уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Мы подчеркиваем, что страны должны учитывать интересы безопасности друг друга", — отметил он.

"Мирный план" Китая по войне в Украине

Китай официально сохраняет нейтралитет по поводу полномасштабного вторжения РФ в Украину. На днях власти КНР анонсировали документ, в котором будто бы представит свое видение урегулирования войны. Советник президента Китая Си Цзиньпина Ван И заявил, что Китай взволнован "размахом" войны в Украине, и выразил мнение, что между Украиной и Россией нужны переговоры. Войну против Украины он называл "украинским кризисом".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что украинская сторона еще не получила текст документа. Как только Китай его передаст, Киев тщательно изучит предложения и сделает выводы.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Ван И внесет предложение урегулирования, которое будет отвергнуто Украиной, однако окажет положительное влияние на создание российского политического класса.

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