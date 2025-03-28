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Уже не за 100 дней: Рубио сделал заявление о сроках достижения мира в Украине
США не устанавливают четкие сроки по достижению мира в Украине. Марко Рубио объяснил, от чего это зависит.
Государственный секретарь США Марко Рубио ответил на вопрос, сколько времени продлятся переговоры о заключении окончательного мирного соглашения между Украиной и Россией.
Об этом Рубио высказался на пресс-конференции, сообщает сайт Госдепартамента.
Госсекретарь заявил, что США будут стремиться достичь мирного соглашения «столько, сколько потребуется». Рубио сказал, что не может гарантировать заключение соглашения через неделю или месяц.
«Я просто не могу установить временные пределы, потому что это не зависит от нас. Это зависит от россиян и зависит от украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, у которых есть санкции, которые, я считаю, должны учитываться в рамках любого окончательного соглашения», — сказал американский чиновник.
Он добавил, что о готовности к заключению мирного соглашения будет известно, «когда придет время подписывать», если «будет сопротивление с одной или другой стороны». В то же время Рубио указал, что "мы еще не на этом этапе".
К слову, накануне издание Bloomberg проанализировало заявления России после трехдневных переговоров с США в Эр-Рияде и заявило об угрозе для американских планов по быстрому заключению более масштабного мирного соглашения.