Уже не за 100 дней: Рубио сделал заявление о сроках достижения мира в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио ответил на вопрос, сколько времени продлятся переговоры о заключении окончательного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом Рубио высказался на пресс-конференции, сообщает сайт Госдепартамента.

Госсекретарь заявил, что США будут стремиться достичь мирного соглашения «столько, сколько потребуется». Рубио сказал, что не может гарантировать заключение соглашения через неделю или месяц.

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«Я просто не могу установить временные пределы, потому что это не зависит от нас. Это зависит от россиян и зависит от украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, у которых есть санкции, которые, я считаю, должны учитываться в рамках любого окончательного соглашения», — сказал американский чиновник.

Он добавил, что о готовности к заключению мирного соглашения будет известно, «когда придет время подписывать», если «будет сопротивление с одной или другой стороны». В то же время Рубио указал, что "мы еще не на этом этапе".

К слову, накануне издание Bloomberg проанализировало заявления России после трехдневных переговоров с США в Эр-Рияде и заявило об угрозе для американских планов по быстрому заключению более масштабного мирного соглашения.