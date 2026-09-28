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«Уже третий раз в Москве»: спецпосланник Ватикана едет на переговоры с Кремлем по Украине
Кардинал Дзуппи отправляется в РФ по поручению Папы Римского — стороны будут обсуждать обмен пленными и судьбу депортированных в Россию украинских детей.
Папа Римский Лев XIV снова направил в Россию своего спецпосланника, кардинала Маттео Дзуппи для переговоров по Украине.
Об этом кардинал рассказал российскому пропагандистскому агентству ТАСС.
«Уезжаю сегодня. Встречи с представителями российских властей запланированы на понедельник, вторник и среду. Это часть гуманитарной миссии, которую мне поручил сначала Папа Римский Франциск, а затем подтвердил Папа Лев XIV», — сказал кардинал.
В частности, Дзуппи подтвердил, что будет говорить с путинским режимом о судьбе украинских детей, депортированных с оккупированных территорий в РФ, обмене пленными и возникших в результате войны проблемах гражданского населения.
«Мы рассматриваем все запросы как с украинской, так и с российской стороны в рамках начавшегося диалога, который мы хотим развивать дальше, поскольку знаем, сколько страданий наносит война, и мы пытаемся способствовать ее завершению», — добавил Дзуппи.
Напомним, что в июле кардинал побывал в Украине. В столице страны-агрессорки Москве он будет уже в третий раз. Последнее путешествие произошло почти два года назад.
Заметим, что после смерти предыдущего Папы Франциска кардинала Маттео Дзуппи называли одним из вероятных претендентов на папский престол.
Напомним, 25 августа в Москву на американском военном самолете неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Также в Москву в тот же день прибыл представитель Ватикана Пол Ричард Галлахер и впервые за пять лет встретился с Лавровым.