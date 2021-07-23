Уже в четвертый раз: Зеленский уволил руководителя Службы внешней разведки и назначил нового

Зеленский назначает уже четвертого руководителя СВР за время своей каденции.
Президент Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка и назначил вместо него Александра Литвиненко. Ранее тот возглавлял Национальный институт стратегических исследований.
О кадровых изменениях сообщается на сайте президента. Соответствующий указ президента опубликован 23 июля.
Зеленский освободил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки. Что стало причиной, в указе не указано. На его место президент назначил Литвиненко, которого перед тем уволил с должности директора Национального института стратегических исследований.
Александру Литвиненко 49 лет. Во времена президентства Петра Порошенко пять лет занимал должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Напомним, это уже четвертый руководитель Службы внешней разведки, которого Зеленский назначает за время своего президентства. Сначала это был Владислав Бухарев, который занимал должность всего три месяца, после него — Валерий Евдокимов, а затем — Валерий Кондратюк.