Уже в четвертый раз: Зеленский уволил руководителя Службы внешней разведки и назначил нового

Уже в четвертый раз: Зеленский уволил руководителя Службы внешней разведки и назначил нового

Зеленский назначает уже четвертого руководителя СВР за время своей каденции.

Президент Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка и назначил вместо него Александра Литвиненко. Ранее тот возглавлял Национальный институт стратегических исследований.

О кадровых изменениях сообщается на сайте президента. Соответствующий указ президента опубликован 23 июля.

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Зеленский освободил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки. Что стало причиной, в указе не указано. На его место президент назначил Литвиненко, которого перед тем уволил с должности директора Национального института стратегических исследований.

Александру Литвиненко 49 лет. Во времена президентства Петра Порошенко пять лет занимал должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Александр Литвиненко / УНИАН

Напомним, это уже четвертый руководитель Службы внешней разведки, которого Зеленский назначает за время своего президентства. Сначала это был Владислав Бухарев, который занимал должность всего три месяца, после него — Валерий Евдокимов, а затем — Валерий Кондратюк.

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