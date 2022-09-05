Уже жду, когда можно будет продолжить наше сотрудничество с Борисом Джонсоном в его новом статусе – Зеленский

Президент Украины верит, что Джонсон не покидает политическую деятельность и продолжит поддерживать защиту свободы в Украине, в Британии и во всем мире.

Президент Украины Владимир Зеленский уже ждет, когда можно будет продолжить сотрудничество с Борисом Джонсоном в его новом статусе.

Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении 5 сентября.

"Сегодня премьер-министр Великобритании и большой друг нашего народа Борис Джонсон уходит с поста. Но верю, что он не покидает политическую деятельность и еще продолжит поддерживать защиту свободы в Украине, в Британии и во всем мире. Я говорил с ним сегодня. Как всегда, это был очень хороший разговор. Обычно говорят, что дружбы в политике не бывает, но Борис – это тот случай, когда понимаешь друг друга с полуслова, когда дружба есть, когда она крепка и когда она действительно усиливает оба наших государства", — отметил он.

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Зеленский напомнил, как с первых минут российской полномасштабной войны против Украины и Европы Борис Джонсон был с нами. Его первым и самым важным вопросом всегда было: как еще можно помочь?

"И хочу подчеркнуть: и до 24 февраля мы всегда чувствовали, что Британия вместе с Украиной. Нам за несколько лет действительно удалось вывести украинско-британские отношения на самый высокий уровень за все время нашей независимости. Это беспрецедентно высокий уровень. Мы подписали очень амбициозное Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Мы сделали очень многое для усиления связей между нашими обществами – экономических, социальных, культурных. Мы начали программу обновления украинского флота. И сейчас, во время полномасштабной войны, договорились о конкретном участии Британии в программе восстановления Украины после боевых действий", — рассказал президент.

Сегодня, 5 сентября, Владимир Зеленский поблагодарил Бориса Джонсона от имени всех украинцев. "И я уверен, что это действительно многомиллионное украинское "спасибо". Уже жду, когда можно будет продолжить наше сотрудничество с Борисом в его новом статусе", — отметил он.

В то же время президент отметил, что не меньше ожидает начала сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании госпожой Лиз Трасс.

"Мы в Украине хорошо ее знаем – она всегда была на светлой стороне европейской политики. И я верю, что вместе мы сможем сделать еще очень многое для защиты наших народов и для провала всех российских деструктивных усилий. Главное – сохранять наше единство, а это обязательно будет", — резюмировал он.

Напомним, недавно подавший в отставку Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Соответствующие изменения могут произойти уже в сентябре следующего года, когда действующий глава Альянса покинет свой пост.

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