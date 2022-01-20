Ужин после прогулки в горах: Владимир Зеленский рассказал о встрече с Анджеем Дудой и показал фото

Ужин после прогулки в горах: Владимир Зеленский рассказал о встрече с Анджеем Дудой и показал фото

Президенты Польши и Украины говорили о ситуации в регионе и о угрозах со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото со встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Фотографию украинский президент распространил на своей странице в Instagram.

"После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда и продолжение общения. Спасибо за гостеприимство", — написал президент Украины.

Также Зеленский в соцсетях отметил, что он с польским коллегой будет разговаривать о безопасности.

Анджей Дуда в Instagram сообщил, что во время встречи они с Владимиром Зеленским общались о ситуации в регионе и угрозах со стороны России.

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, основные темы двухдневного визита Зеленского в Польшу – это безопасность в регионе и угроза российской агрессии. Лидеры должны согласовать общую позицию относительно выделения дополнительной военной помощи Украине и обсудить ряд экономических вопросов. Встреча проходит в формате с глазу на глаз. Предыдущая встреча президентов состоялась в конце декабря в резиденции Гута на Прикарпатье.

Продолжаются переговоры между президентом Польши Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским

Напомним:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригрозил тем, что заявления США о возможной приостановке некоторых банковских операций в случае новой агрессии против Украины могут способствовать "дестабилизации ситуации в стране". По его словам, в Украине якобы "может начаться гражданская война".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интерграции Ольга Стефанишина второй раз за две недели посетила штаб-квартиру НАТО.

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