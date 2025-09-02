Мерц озвучил предложение о месте проведения переговоров Украины и России

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции во вторник, 2 сентября, выразил намерение предложить Женеву как место для проведения очередного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Sky News.

"Женева стала бы удобным местом для подписания соглашения о прекращении огня", - отметил Мерц.

Канцлер также подтвердил свое участие в следующей встрече Коалиции желающих, которая состоится в Париже в четверг, 4 сентября, но он не поедет во Францию, а присоединится к союзникам в онлайн-формате.

Информацию о встрече в гибридном формате подтвердили источники "УП" в офисе президента Франции Эмманюэля Макрона.

По данным The Guardian, встреча, которую будут сопредседателять президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, будет посвящена «работе над гарантиями безопасности для Украины, которая проводилась в последние недели» и подведению итогов относительно позиции России, которая «упорно отказывается от мира».

Ожидается, что во встрече примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. Он, как и некоторые другие лидеры, присоединится к обсуждению в гибридном формате. В то же время участие президента США Дональда Трампа не предполагается.

Напомним, Мерц заявил, что «не питает иллюзий» относительно сроков окончания войны в Украине. по его мнению, боевые действия могут продолжаться еще «очень долго», но капитуляция Украины недопустима.