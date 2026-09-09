Узкий формат больше не работает: в Италии дали совет Зеленскому по переговорам с РФ

Вицепремьер-министр Италии Антонио Таяни / © Associated Press

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В итальянском правительстве публично подвергли критике привычку опираться на узкие дипломатические группы и призвали президента Украины Владимира Зеленского привлекать к мирному диалогу с Россией все государства-члены Евросоюза.

Об этом сообщило информационное агентство ANSA.

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Позиция Италии по переговорам

Выступая на прессбрифинге в Сан-Паулу, вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни отметил готовность Европы делать значительно больше для завершения конфликта. Он заверил, что европейские партнеры будут активно помогать украинцам.

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"Зеленский также должен смотреть не на отдельные европейские государства, а на все государства ЕС", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

Итальянский чиновник прямо обратился к главе украинского государства с дружеским советом по расширению дипломатического формата. Он считает нерациональным концентрировать все внимание исключительно на Франции и Германии.

"Лучше всего привлекать не только Францию и Германию, но и Италию и Польшу", - заявил вице-премьер-министр.

Слухи о новых переговорщиках США

Параллельно с европейскими инициативами появилась информация о серьезных кадровых перестановках в американской переговорной команде. Издание Financial Times написало о намерениях Белого дома существенно сократить участие Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в процессе.

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"Вы не можете решить это, то погружаясь, то исходя из процесса", - объяснил источник журналистов неэффективность предварительного подхода.

По данным прессы, ключевые функции в челночной дипломатии планировали поручить непосредственно директору ЦРУ Джону Рэтклиффу. Западных союзников и Украины откровенно раздражал нетрадиционный стиль Стива Виткоффа, ведь его безрезультатные усилия продолжались уже 1,5 года.

"Нас устраивает Рэтклифф, а также Джаред и Стив, проблема заключается в россиянах", - признался высокопоставленный украинский чиновник.

Американская администрация очень быстро и резко отвергла все сообщения об устранении действующих переговорщиков. Официальное представительство Белого дома Анна Келли опубликовала пространное опровержение и обвинила газету в распространении фейков .

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"Вся эта история - абсолютная фальшивка, основанная на свидетельствах анонимных источников низкого уровня", - заявила представитель американского правительства.

Она возмутилась, что журналисты не дождались согласованного дедлайна для официального комментария и выпустили недостоверный материал. По ее словам, никаких разговоров о замене команды Дональда Трампа на самом деле никогда не происходило.

"Специальный посланник Виткофф и Джаред Кушнер продолжают чрезвычайно упорно работать над достижением мирного соглашения", - подчеркнула Анна Келли.

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