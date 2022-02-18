Узнали из новостей: у Путина отреагировали на эвакуацию людей из "ЛДНР", которую объявили террористы

Песков не знает, с кем согласовывалась эвакуация террористов.
Спикер президента России Дмитрий Песков не владеет информацией о массовой эвакуации жителей временно оккупированных районов Донбасса на территорию Ростовской области Российской Федерации.
Об этом пишут росСМИ.
"Я не знаю, что сейчас происходит у Пушилина (главарь террористической "ДНР")", — ответил спикер Путина журналистам.
Песков подчеркнул, что "не владеет информацией", согласовывалась ли эта эвакуация с российской стороной.
"Я не знаю, что там происходит", – добавил он.
В администрации губернатора Ростовской области России также сообщили, что у них нет никакой информации о планируемом развертывании пунктов временного размещения для эвакуированных. Российские чиновники говорят, что узнали о решении главаря т. н. "ДНР" только из новостей.
В свою очередь, как пишет пропагандистское СМИ "РИА Новости", людей из Донбасса может принять не только Ростовская область, но и незаконно аннексированный Крым, а также другие регионы России.
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