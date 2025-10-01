Узнали Россию поздно: брат Джей Ди Венса, воевавший в ВСУ, объяснил слом в политике Трампа

Нейт Вэнс в форме ВСУ / © Фото из открытых источников

Нейт Вэнс, двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса, воевавший в рядах Вооруженных Сил Украины, считает, что администрация Дональда Трампа кардинально изменила свою позицию по поводу войны, поскольку "узнала, чем есть нынешняя Россия".

Об этом он заявил в интервью на полях Варшавского форума безопасности.

Украинский опыт против бюрократии Белого дома

Нейт Вэнс, который на момент скандальной встречи Президента Трампа и Владимира Зеленского уже почти три года провел в Украине, отметил, что имел четкое отношение к Кремлю и ситуации на фронте.

По его мнению, нынешняя американская администрация была вынуждена узнавать истинную сущность России уже после ее полномасштабного вторжения.

"Они начинают узнавать то, что я уже знал, и иногда это требует времени", - заявил Нейт Вэнс, объясняя причины, по которым позиция Белого дома по поддержке Украины стала более решительной.

Нейт Вэнс подчеркнул, что не критикует процесс, видя, что "люди двигаются в правильном направлении". Это заявление подтверждает недавнее изменение риторики Дональда Трампа, который после встречи с Зеленским заявил, что верит в победу Украины и возвращение всех территорий.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что российская сторона в последнее время отказывается от каких-либо переговоров по урегулированию войны в Украине.