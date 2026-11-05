«В 2014-м нам говорили не делать эскалации»: Зеленский напомнил Западу об ошибках по Крыму и Донбассу

Зеленский заявил, что хочет «достойного» завершения войны: что он имел в виду / © Associated Press

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Уступать территории для Украины опасно, ведь целью Владимира Путина с начала полномасштабного вторжения было полное уничтожение Украины, а не только захват Донбасса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF, отрывок из которого опубликовал в своих соцсетях.

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Глава государства напомнил, что в 2014 году во время оккупации Крыма и начала агрессии на востоке западные партнеры не спешили помочь Украине и призвали воздержаться от ответа.

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«Когда Путин захватил Крым, то и Европа, и Америка достаточно открыто совершали звонки, проводили встречи, давали сигналы украинцам, которые были у власти, что не нужно никакой эскалации, давайте просто жить дружно, давайте так пока оставим. Мы остались без Крыма. После этого мы остались без части Донбасса. Но при этом были постоянные выстрелы на востоке. Никакого мира не было», — сказал он.

Зеленский опроверг представление о том, что Запад всегда поддерживал Украину. Он утверждает, что реальная помощь началась только после февраля 2022 года — после восьми лет оккупации и напрасных надежд разобраться с ситуацией дипломатично, пока Кремль не собирался возвращать что-либо.

Отвечая на вопрос европейских политиков, почему Украина уверена в дальнейшей агрессии РФ в случае выхода из Донбасса, Зеленский напомнил о начале полномасштабного вторжения.

«Я ответил: „Так как в начале войны он захватывал не Донбасс, а пришел в столицу. Захватил Запорожскую область, Херсонскую область, Херсон, Харьковщину“. Мы много всего отвоевали, но он захватывал разные части нашего государства. И теперь хотят, чтобы мы им что-то дали, потому что они не способны это захватить. Мы можем быть с меньшей территорией, иметь меньше денег, меньше оружия, но достоинства у нас все-таки больше чем у многих», — сказал глава государства.

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Зеленский считает, что война в Украине должна завершиться только на достойных условиях.

«Мы будем делать все, чтобы эта война закончилась, но закончилась достойно для нас», — подытожил он.

Напомним, что после выборов в США Кремль заговорил о ультиматумах и озвучил, чего хочет от Украины.

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