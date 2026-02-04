- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1172
- Время на прочтение
- 1 мин
В Абу-Даби начался новый этап переговоров: первые детали
Ожидается, что переговоры продлятся два дня.
В среду, 4 февраля, в столице ОАЭ Абу-Даби начался новый этап переговоров в трехстороннем формате.
Об этом сообщил глава украинской переговорной группы секретарь СНБО Рустем Умеров.
По его словам, переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате – Украина, США и Россия. Далее работа будет происходить в отдельных группах по направлениям. Уже после этого, подчеркнул Умеров, снова запланирована «повторная совместная синхронизация позиций».
«Работаем в рамках четких директив президента Владимира Зеленского для достижения достойного и продолжительного мира. О ходе каждого этапа переговоров информируем главу государства», — сказал секретарь СНБО.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал изменения в переговорах с РФ после массированного удара по Украине ночью 3 февраля. Он подчеркнул, что российская армия использовала инициативу США по кратковременной паузе в обстрелах не как шаг к дипломатии, а как возможность накопить вооружение и дождаться пика зимы.
Заметим, что первый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ в Абу-Даби состоялся 23-24 января. В Кремле назвали позитивным начало непосредственных контактов между сторонами, но сами трехсторонние переговоры, говорят, сложные.
При этом президент Зеленский подчеркнул, что один из «проблемных вопросов» в переговорном процессе — видение окончания войны, ведь оно разное у Киева и Москвы. По его словам, пока стороны не могут найти компромисс в территориальном вопросе относительно части востока Украины.