В Абу-Даби начался новый этап переговоров: первые детали

Переговоры Украины и России. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В среду, 4 февраля, в столице ОАЭ Абу-Даби начался новый этап переговоров в трехстороннем формате.

Об этом сообщил глава украинской переговорной группы секретарь СНБО Рустем Умеров.

По его словам, переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате – Украина, США и Россия. Далее работа будет происходить в отдельных группах по направлениям. Уже после этого, подчеркнул Умеров, снова запланирована «повторная совместная синхронизация позиций».

«Работаем в рамках четких директив президента Владимира Зеленского для достижения достойного и продолжительного мира. О ходе каждого этапа переговоров информируем главу государства», — сказал секретарь СНБО.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал изменения в переговорах с РФ после массированного удара по Украине ночью 3 февраля. Он подчеркнул, что российская армия использовала инициативу США по кратковременной паузе в обстрелах не как шаг к дипломатии, а как возможность накопить вооружение и дождаться пика зимы.

Заметим, что первый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ в Абу-Даби состоялся 23-24 января. В Кремле назвали позитивным начало непосредственных контактов между сторонами, но сами трехсторонние переговоры, говорят, сложные.

При этом президент Зеленский подчеркнул, что один из «проблемных вопросов» в переговорном процессе — видение окончания войны, ведь оно разное у Киева и Москвы. По его словам, пока стороны не могут найти компромисс в территориальном вопросе относительно части востока Украины.

