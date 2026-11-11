В Абу-Даби стартовал второй раунд переговоров: Умеров раскрыл первые подробности

В Абу-Даби начался второй день переговоров

Реклама

В Абу-Даби начался второй день трехсторонних переговоров с участием представителей Украины, США и России. После трехсторонней встречи запланированы отдельные переговоры с европейскими партнерами.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Реклама

По его словам, переговорный день начнётся в трёхстороннем формате с участием делегаций Украины, США и России.

Реклама

«Сначала трехсторонний формат с участием США и России. После этого проведем отдельную встречу с европейскими партнерами. Работаем», — говорится в сообщении.

Что известно о первом дне переговоров в Абу-Даби

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби состоялся первый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией по вопросу прекращения войны. Это была первая встреча в таком формате с февраля 2026 года. Переговоры длились около четырёх часов.

Президент Владимир Зеленский назвал переговоры конструктивными и содержательными. По его словам, стороны обсудили необходимость и возможные параметры гуманитарных мер, в частности освобождение пленных, которое он назвал приоритетом. По информации «Радио Свобода», участники договорились о масштабном обмене пленными в ближайшее время.

Впоследствии президент сообщил журналистам, что в ходе переговоров в Абу-Даби украинская сторона обсудила возможность масштабного обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500». Американская делегация должна передать это предложение России.

Реклама

«Сегодня обсудили возможность обмена 1000 на 1000, возможно, 1500 на 1500. С этой повесткой дня американцы отправятся в Россию», — заявил Зеленский.

Госсекретарь США Марко Рубио также положительно оценил итоги встречи, однако подчеркнул, что сторонам предстоит еще много работы.

В то же время издание Le Monde, анализируя ход переговоров, сообщило, что мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США в Абу-Даби пока не принесли ощутимых результатов. Москва не соглашается на прекращение огня, в то время как американские представители обсуждают с партнерами более широкий план европейской безопасности, который вызывает беспокойство в Киеве и Европе.

Новости партнеров

Новости партнеров