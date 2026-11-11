В Абу-Даби завершились мирные переговоры: представители Путина сделали первые заявления (обновлено)

Путин и Мединский. / © Associated Press

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Второй день трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и Россией завершен. Сегодня они продолжались не менее двух часов. Российская сторона сделала заявления и еще раз отметилась своей наглостью и самоуверенностью.

ТСН.ua собрал заявил российских чиновников после завершения двухдневных переговоров в ОАЭ.

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Глава российской переговорной группы, помощник «фюрера» Владимир Мединский нагло подчеркнул, что конкретные детали переговоров не будут разглашать, «пока стороны не достигнут окончательных договоренностей».

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В то же время известно, что в ходе переговоров Киев и Москва договорились о масштабном обмене военнопленными. По словам Мединского, «конкретные параметры обмена» будут известны уже в ближайшее время.

Помощник Путина дерзко добавил, мол, войну в Украине, которую они начали, показал, что «система безопасности в Европе работает очень плохо». Якобы сама агрессорка РФ не раз «поднимала этот вопрос». Мединский заявил, что миру якобы нужна справедливая система безопасности, которая «не будет ограничивать интересы ни одной страны».

Глава делегации РФ в очередной раз бросил обвинения в адрес Европы, которые вроде бы не стремятся к миру. Он дерзко отверг их участие в переговорах по Украине — пока «в них не проснется совесть». Чиновник подтвердил, что у Абу-Даби общения с европейскими представителями не было. Мол, Москве «их статус не ясен».

В то же время, представитель Кремля традиционно пел дифирамбы в адрес представителей США, назвав Стива Виткоффа и Джареда Кушнера «искренними и эффективными людьми».

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В свою очередь, заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что в результате переговоров в Абу-Даби «сформирована основа для дальнейшей работы».

Переговоры в Абу-Даби — комментарии Кремля

В администрации Путина также отметились циничными заявлениями и традиционными упреками в сторону Европы в якобы нежелании содействовать миру. Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, мол, «фюрер» встретится с переговорщиками, «если сочтет необходимым».

По словам Пескова, Москва пока не видит формата возможных контактов с Европой по поводу завершения войны, а их заявления якобы «не свидетельствуют о желании внести какой-то вклад в продвижение мирным треком», — заявил представитель Кремля.

Несмотря на эти упреки, он заверил, что диктатор якобы открыт для контактов с представителями Европы. В частности, по его словам, он готов общаться с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

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Напомним, 10-12 ноября в Абу-Даби продолжались трехсторонние мирные переговоры с участием Украины, США и России. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что эти две встречи были «сложными, но продуктивными». До сих пор, по его словам, самым трудным вопросом по пути к миру в Украине остаются территории.

Известно, что уже 12 ноября Кушнер и Виткофф улетят в Москву, где у них запланирована встреча с Владимиром Путиным. Комментируя предстоящий визит, спецпредставитель заявил, что американская сторона видит «определенные возможности и перспективы». После этого у Диблина запланированы переговоры с Владимиром Зеленским.

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