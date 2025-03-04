В администрации Трампа назвали лучшую гарантию безопасности для Украины

Трамп якобы готов говорить о мире, говорят в Белом доме.

Предоставление Соединенным Штатам Америки экономических интересов в восстановлении и развитии Украины станет лучшей и реальной гарантией безопасности.

Об этом заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает "Суспільне".

"Если вы хотите настоящих гарантий безопасности, чтобы убедиться, что Владимир Путин больше никогда не вторгнется в Украину, лучший способ – обеспечить экономическую заинтересованность американцев в будущем Украины", – высказался Венс.

По его словам, это будет лучше альтернативой, чем введение в Украину миротворческих войск.

"Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тысяч солдат из какой-нибудь случайной страны, которая не вела войны 30 или 40 лет", — сказал он.

Политик в очередной раз подчеркнул, что только американский президент Дональд Трамп имеет стратегию по окончании войны в Украине. Впрочем, заявил Вэнс, "предоставлять боеприпасы, сколько можем, – не выход".

"Когда они (Украина – Ред.) захотят говорить о мире, Трамп будет первым, кто поднимет трубку", — добавил он.

Напомним, президент Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь США Украине после его спора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Читайте также: