В администрации Путина сделали новое заявление о встрече с Трампом

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле называют "необходимой" встреча диктатора РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Впрочем, ее нужно "тщательно подготовить".

Об этом заявил пресс-секретарь администрации "фюрера" Дмитрий Песков.

По его словам, контакты Путина и Трампа "чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования".

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"Встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, особенно если речь идет о встречах Путина и Трампа", - добавил Песков.

Напомним, президент Соединенных Штатов во время турне по Ближнему Востоку сообщил, когда может состояться его встреча с Путиным. По словам американского лидера, это произойдет как "как только мы сможем организовать".

Заметим, что ни Путин, ни Трамп в Турцию, где запланированы переговоры Украины и РФ, не прибыли, хотя глава Белого дома заявлял, что все же может улететь в страну 16 мая.

Дата публикации 12:17, 16.05.25 Количество просмотров 11 О чем могут договориться в Турции? И как Европа накажет Россию за то, что Путин не прилетел