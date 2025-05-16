ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1889
Время на прочтение
1 мин

В администрации Путина сделали новое заявление о встрече с Трампом

Москва заявляет, что встреча Путина и Трампа по Украине "безусловно необходима".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле называют "необходимой" встреча диктатора РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Впрочем, ее нужно "тщательно подготовить".

Об этом заявил пресс-секретарь администрации "фюрера" Дмитрий Песков.

По его словам, контакты Путина и Трампа "чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования".

"Встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, особенно если речь идет о встречах Путина и Трампа", - добавил Песков.

Напомним, президент Соединенных Штатов во время турне по Ближнему Востоку сообщил, когда может состояться его встреча с Путиным. По словам американского лидера, это произойдет как "как только мы сможем организовать".

Заметим, что ни Путин, ни Трамп в Турцию, где запланированы переговоры Украины и РФ, не прибыли, хотя глава Белого дома заявлял, что все же может улететь в страну 16 мая.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie