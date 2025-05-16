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В администрации Путина сделали новое заявление о встрече с Трампом
Москва заявляет, что встреча Путина и Трампа по Украине "безусловно необходима".
В Кремле называют "необходимой" встреча диктатора РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Впрочем, ее нужно "тщательно подготовить".
Об этом заявил пресс-секретарь администрации "фюрера" Дмитрий Песков.
По его словам, контакты Путина и Трампа "чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования".
"Встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, особенно если речь идет о встречах Путина и Трампа", - добавил Песков.
Напомним, президент Соединенных Штатов во время турне по Ближнему Востоку сообщил, когда может состояться его встреча с Путиным. По словам американского лидера, это произойдет как "как только мы сможем организовать".
Заметим, что ни Путин, ни Трамп в Турцию, где запланированы переговоры Украины и РФ, не прибыли, хотя глава Белого дома заявлял, что все же может улететь в страну 16 мая.