Дональд Трамп. / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки сосредоточены на том, чтобы "остановить величайшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны".

Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог на Варшавском форуме безопасности, сообщает The Guardian.

"Это война промышленной силы, в которой погибли более сотни - не тысяча или две тысячи человек. Мы говорим о сотнях тысяч, во множестве - людей", - подчеркнул американский чиновник.

Он отметил, что в Афганистане россияне потеряли 18 тыс. человек, а США во Вьетнаме - 65 ты. лиц.

"Сейчас мы говорим о количестве погибших и раненых с обеих сторон, превысившем миллион. Потрясающе. Я считаю, что этой войне нужно как-то положить конец", - подчеркнул Келлог.

Напомним, ранее в эфире Fox News спецпосланник Кит Келлог заявил: не верит в то, что Российская Федерация может выиграть войну в Украине. Иначе – она уже была бы в Киеве, Одессе и за Днепром. По его словам, президент США Дональд Трамп всегда был оптимистичным по решению войны.