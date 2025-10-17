- Дата публикации
Политика
1162
2 мин
В администрации Трампа откровенно ответили, возможна ли встреча Зеленского и Путина
Трамп считает, что встреча Зеленского и Путина возможна.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп все еще считает возможным встречу между его украинским коллегой Владимиром Зеленским и "фюрером" РФ Владимиром Путиным. Впрочем, сейчас фокус – на встречах Вашингтона и Москвы.
Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает Sky News.
Она отметила, что, мол, не считает, что Трамп "совсем закрыл дверь" относительно встречи Зеленского и Путина.
Комментируя разговор американского лидера и кремлевского диктатора, Ливвит отметила, что Трамп считает, что был достигнут прогресс в вопросе войны России в Украине и "попробует сдвинуть дело с места для мира".
"Я думаю, он (Трамп - Ред.) считает, что это возможно. Он бы, конечно, хотел, чтобы это произошло. Но сейчас ведутся переговоры и разрабатываются планы по встрече российской стороны и наших людей во главе с госсекретарем Марко Рубио. Затем, возможно, по новой встрече президента Путина и президента Трамвит", -.
Напомним, 17 октября в 22:00 по киевскому времени в Вашингтоне состоится встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Разговор президентов пройдет в неформальной атмосфере за обедом и будет закрыт для прессы.
Заметим, накануне Дональд Трамп в течение двух часов разговаривал по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. Американский лидер похвастался, что "телефонный разговор принес большие результаты". Позже в Белом доме заявили, что Трамп и Путин договорились о новой встрече в столице Венгрии.