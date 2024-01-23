В адрес главы МИД Венгрии поступили угрозы смертью в письме на украинском языке – СМИ

В письме указано, что Сийярто 29 января в Ужгороде ждет "взрывной прием".

В посольство Венгрии в Украине поступили угрозы смертью в адрес главы венгерского МИД Петера Сийярто в связи с его предстоящим визитом в Ужгород.

Об этом сообщает издание Index со ссылкой на свои источники.

В публикации говорится, что письмо с угрозами по поводу Сийярто поступило на электронную почту посольства Венгрии в Украине, и было написано на украинском языке.

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Авторы письма написал, что украинцы ненавидят венгерские власти за то, что Венгрия "делает все, чтобы Украина проиграла в войне". В тексте также содержится заявление о том, что Сийярто 29 января ждет "взрывной прием", и автор письма рекомендует начинать приготовление к похоронам. Записка завершается словами, что "Бог прощает, но украинцы – нет".

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На информацию об этом письме отреагировал госсекретарь венгерского МИДа Тамаш Менцер. Он написал в сети, что угроза "не удержит Петера Сийярто от представительства интересов Венгрии".

"Польский премьер атакует позицию Венгрии, которая выступает за мир, с неприемлемыми заявлениями, а глава МИД Петер Сийярто получает угрозы смертью. Кто считает, что министр иностранных дел Венгрии испугается – не знает Петера Сийярто", – говорится в сообщении Менцера.

Напомним, на 29 января в Ужгороде запланирована встреча Сийярто с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Главными темами разговора станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер Венгрии Виктора Орбана.

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