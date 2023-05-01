В аэропорту Молдовы задержали вице-главу пророссийской партии "Шор": ехала якобы на лечение

В международном аэропорту Кишинева (Молдова) задержали замглавы пророссийской партии "Шор" Марину Таубер на основании постановления прокуратуры от 1 мая из-за нарушения условий меры пресечения.

Об этом идет речь на сайте Антикоррупционной прокуратуры Молдовы.

Из Кишинева она планировала полететь в Тель-Авив через Стамбул для якобы лечения.

Накануне, 28 апреля, прокуратура просила суд заменить ей меру пресечения – по временному освобождению под судебный контроль на предварительный арест. Таубер просила отложить судебное заседание по изменению меры пресечения, чтобы она смогла поехать в Израиль на лечение. Прокуратура заявляла, что она может сбежать от следствия.

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Пророссийской депутату выдвинула обвинения в том, что она позволила, чтобы организованная преступная группа незаконно финансировала партию "Шор". Также она обвиняется в участии в фальсификациях финансового отчета за первые 6 месяцев 2022 года, чтобы скрыть полученные и израсходованные партией средства. Сама депутат вину не признает и считает дело политическим преследованием оппозиции.

"Учитывая, что обвиняемая уже несколько раз нарушала условия меры пресечения, прокуратура сочла необходимым задержать ее в аэропорту, поскольку существовал значительный риск того, что Таубер скроется от органов уголовного розыска", – говорится в сообщении.

Таубер опубликовала видеообращение, где заявила, что планировала вылет за границу для медицинского обследования.

"Я планировала сегодня уехать за границу, поездка планировалась давно. Мне нужно медицинское освидетельствование. Я не знала, что будет суд по изменению меры пресечения. Я хочу сообщить всем, чтобы не волновались: я еду на несколько дней и вернусь в четверг утром, в меня есть обратный билет. Мне нужно поехать, потому что у меня не было возможности сделать этого раньше и не знала о планах прокуроров", – сказала Таубер.

Напомним, главу Татарстана Рустама Миниханова не пустили в Молдову 17 апреля. Он хотел принять участие в мероприятии в автономном территориальном образовании Гагаузии.

А в начале марта в аэропорту Кишинева обнаружили представителя российского ЧВК "Вагнер". В Молдову его не пустили.

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