В Афганистане назвали основное правило доступа женщин к образованию и работе

Вопрос об обязательной форме одежды для женщин будет решать совет исламских богословов.

Женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе.

Об этом заявил представитель радикального движения "Талибан" Сухейль Шахин.

"Права женщин будут соблюдаться. У них не будет проблем с получением образования или возможностью работать. Но мы не должны пытаться изменить культуру друг друга. Ваши слова о том, что женщины без хиджаба должны иметь доступ к образованию - это попытка изменить культуру. У вас такое допустимо. В нашей культуре они могут получать образование, работать, нося хиджаб", — сказал Шахин в эфире Fox News.

Ранее высокопоставленный представитель движения "Талибан" Вахидулла Хашими сообщил, что вопрос об обязательной форме одежды для женщин будет решать совет исламских богословов. При этом талибы заявляли, что не требуют от женщин ношения полностью закрывающей тело бурки, ограничиваясь хиджабом – платком, который оставляет открытым лицо.

Представитель талибов Забиулла Муджахид сообщал, что в новом правительстве Афганистана министров-женщин не будет. На фоне подобных заявлений в Кабуле и Герате прошли демонстрации женщин-активисток с требованием соблюдения их прав и участия в правительстве Афганистана.

Напомним, боевики радикального исламистского движения "Талибан" 31 августа, как только последние американские солдаты вылетели из страны, захватили аэропорт Кабула и устроили "праздничную стрельбу". Они заявили, что Афганистан теперь является "свободным и суверенным государством", поскольку "после 20 лет оккупации войска США покинули страну".

Стоит отметить, что после 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны были и оставили страну до 31 августа.

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