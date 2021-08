В Афганистане остаются еще до полсотни украинцев: как их будут эвакуировать

Associated Press

Аэропорт в Кабуле закрыли на неопределенное время.

В столице Афганистана сейчас находится еще до полсотни украинцев, которые хотят вернуться на родину. Однако сделать это не так просто, ведь аэропорт Кабула закрыли на неопределенное время. Третий эвакуационный самолет с украинцами стал последним, кто смог вылететь из Афганистана.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что рассматривают различные варианты, как забрать своих граждан домой:

направление военного самолета;

гражданский чартер с одного из смежных с Афганистаном государств;

эвакуационные рейсы, организованные партнерами Украины;

сухопутные варианты вывоза украинцев.

"Как отметил Дмитрий Кулеба (глава МИД Украины — ред.), Мы продолжаем упорно работать для эвакуации всех украинцев... Как когда-то сказал Уинстон Черчилль: "We shall never surrender!" Это о нас, украинцах, и о нашей дипломатической службе", — отметил Енин.

Напомним

После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и столицу Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.

в том числе и столицу Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников. Украина также раньше эвакуировали из Афганистана 79 граждан из шести стран: Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. 22 августа военно-транспортным самолетом были эвакуированы еще 83 человека, в том числе 31 украинец.

в том числе 31 украинец. 23 августа в Киеве приземлился третий эвакуационный самолет. Из Афганистана забрали 98 человек, среди которых 41 — гражданин Украины .

. Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

Новости мира: в аэропорту Кабула в стрельбе погиб по крайней мере один афганский военный

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку