В Афганистане сотни бойцов правительственных сил начали сдаваться талибам: детали

Только часть командиров и их подчиненных отступили в близлежащие горы.

В Афганистане целый армейский корпус вооруженных сил сдался боевикам террористического движения "Талибан" вблизи города Кундуз - административного центра одноименной провинции, которая расположена на севере Афганистана.

Об этом информирует The Washington Post.

СМИ сообщает, что речь идет о сотнях афганских военных. По информации двух офицеров ВС Афганистана, армейский корпус несколько дней удерживал военную базу на окраине Кундуза вблизи аэропорта, но затем была объявлена капитуляция, и военные передали талибам ценное оборудование, оружие и транспортные средства.

Сдавшимся военным талибы предложили защиту при условии, что военные не будут покидать провинцию Кундуз.

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По словам члена провинциального совета Кундуза Заргуль Алеми, которая бежала из провинции до ее сдачи, местные старейшины попросили их сдаться талибам, пообещавшим не причинять вреда.

"Я не знаю, почему командиры не собрали свои войска и не дрались до последней капли крови, со всем их оружием, ресурсами и амуницией, которая у них была в аэропорту и в армейском корпусе", — сказала она.

Хотя часть командиров и их подчиненных отступили в близлежащие горы.

Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Тысячи афганских солдат сбежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление. Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

Кровавое наступление талибов в Афганистане — "Секретные материалы"

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