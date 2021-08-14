В Афганистане талибы пообещали не атаковать дипломатов: подробности

Но эксперты не верят обещаниям талибов.

В Афганистане талибы пообещали, что не будут атаковать дипломатические объекты.

Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил представитель госдепа США Нед Прайс.

"Талибы сами сказали, что у них нет намерения атаковать дипломатические представительства", — сказал Прайс.

"Мы не собираемся верить всему, что говорят талибы. Мы посмотрим, что они будут делать, именно поэтому сейчас мы предпринимаем меры по перемещению части нашего гражданского персонала для того, чтобы избавить людей от возможного вреда", — в то же время добавил он.

Напомним, что ранее CNN со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщило, что США из-за ухудшения ситуации с обеспечением безопасности рассматривают возможность перемещения своего посольского корпуса в аэропорт Кабула.

Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.

192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление. Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

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