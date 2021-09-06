В Афганистане убили пресс-секретаря нацсопротивления, но антиталибовское движение уничтожило одного из ключевых командиров боевиков

В Афганистане убили пресс-секретаря нацсопротивления, но антиталибовское движение уничтожило одного из ключевых командиров боевиков

Один из ключевых командиров движения "Талибан" был убит вместе с шестью телохранителями

Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти погиб в Панджшере.

Об этом сообщили "Интерфаксу" сразу несколько источников, близких к антиталибовскому движению.

По их информации, Дашти был убит талибами в районе Даштак в Панджшерской долине. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

Также одного из ключевых командиров движения "Талибан" Мавлави Фасихуддин (более известный как Мавлави Махдум - ред.) убили в провинции Панджшер, сообщили представители Фронта национального сопротивления в Афганистане.

"Мавлави Фасихуддин был убит вместе с шестью телохранителями в районе Пишгур провинции Панджшер", - говорится в сообщении.

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Талибы пока не комментировали данную информацию.

Ранее сообщалось, что боевики "Талибана", которые пытаются взять под контроль последние штат в Афганистане — Панджшер, потерпели поражение от фронта сопротивления. Отмечается, что тысяча талибов, которые прорывались накануне вечером в северо-восточную часть Панджшер были блокированы и разгромлены.

Представители талибов пока не комментировали происходящее вокруг Панджшера в воскресенье, но они неоднократно на протяжении последних дней заявляли о том, что уже контролируют весь штат.

По сведениям Фронта национального сопротивления Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера на шести направлениях более 20 000 боевиков.

Там вместе со своими людьми находится Ахмад Масуд, сын легендарного бойца сначала с Советским Союзом, потом — с "Талибаном", Шаха Масуда. К племенному сопротивлению присоединились и те афганские военные, кто еще не сдался талибам. На ультиматум сложить оружие в обмен на амнистию Ахмад Масуд не пристал. Ранее он заявлял, что готов как к переговорам, так и к вооруженному противостоянию. С припасами сопротивления, сообщают некоторые местные СМИ, уже помогает Таджикистан.

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