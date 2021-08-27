В Афганистане увеличилось число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле

Один из военных скончался от нанесенных ран.
Число американских солдат, погибших после нескольких взрывов в Кабуле, возросло до 13.
Об этом заявили в администрации президента США Джо Байдена, — пишет Reuters.
Ранее сообщалось, что в результате терактов погибли 12 военных США и 15 получили ранения.
Представитель американской администрации сообщил, что один из военных скончался от ран.
Заметим, что государственные флаги будут приспущены на всей территории США в знак скорби по погибшим в террористической атаке в Кабуле. Флаги будут приспущены над всеми общественными зданиями и военными базами в округе Колумбия и всюду в США.
Напомним, что ранее Байден обратился к нации после взрывов в Кабуле и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ.
После взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к отставке или импичменту.
Заметим, что:
- 26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации сотни людей, произошло несколько взрывов.
- По данным местных СМИ, число пострадавших после взрывов возросло до 90 человек.
- "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.
- Угроза от аэропорта Кабула заставила афганцев хлынуть на границы: тысячи людей ждут на раскаленном солнце.
- Зеленский отреагировал на теракт в Кабуле и призвал ускорить эвакуацию