В Афганистане увеличилось число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле

В Афганистане увеличилось число американских солдат, погибших при взрывах в Кабуле

Один из военных скончался от нанесенных ран.

Число американских солдат, погибших после нескольких взрывов в Кабуле, возросло до 13.

Об этом заявили в администрации президента США Джо Байдена, — пишет Reuters.

Ранее сообщалось, что в результате терактов погибли 12 военных США и 15 получили ранения.

Представитель американской администрации сообщил, что один из военных скончался от ран.

Заметим, что государственные флаги будут приспущены на всей территории США в знак скорби по погибшим в террористической атаке в Кабуле. Флаги будут приспущены над всеми общественными зданиями и военными базами в округе Колумбия и всюду в США.

Напомним, что ранее Байден обратился к нации после взрывов в Кабуле и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ.

После взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к отставке или импичменту.

Заметим, что:

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