В Афганистане женщины снова вышли на акцию протеста: боевики в воздух стреляли для разгона участниц 

Они требуют, чтобы радикалы восстановили женщин на рабочих местах и позволили девушкам и девочкам вернуться в школы и университеты.
Десятки жительниц Кабула вышли акцию протеста против различных ограничительных мер в отношении афганских женщин, которые вводятся захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан".
Об этом информирует агентство AAMAJ.
Основные требования афганок заключаются в том, чтобы радикалы восстановили женщин на рабочих местах и позволили девушкам и девочкам вернуться в школы и университеты.
А главными лозунгами участниц митинга стали "Женщины не должны быть маргинализованны!" и "Стигматизация женщин - это стигматизация всех людей".
По информации очевидцев, в целом демонстрации прошла мирно, однако боевики движения стреляли в воздух для разгона участниц несанкционированной акции.
Ранее в Афганистане женское министерство заменили на орган пропаганды добродетели, который ранее занимался казнями и ампутациями.
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