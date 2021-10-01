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В Афганистане женщины снова вышли на акцию протеста: боевики в воздух стреляли для разгона участниц 

В Афганистане женщины снова вышли на акцию протеста: боевики в воздух стреляли для разгона участниц 

Associated Press

Они требуют, чтобы радикалы восстановили женщин на рабочих местах и позволили девушкам и девочкам вернуться в школы и университеты.

Десятки жительниц Кабула вышли акцию протеста против различных ограничительных мер в отношении афганских женщин, которые вводятся захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан". 

Об этом информирует агентство AAMAJ.

Основные требования афганок заключаются в том, чтобы радикалы восстановили женщин на рабочих местах и позволили девушкам и девочкам вернуться в школы и университеты.

А главными лозунгами участниц митинга стали "Женщины не должны быть маргинализованны!" и "Стигматизация женщин - это стигматизация всех людей". 

По информации очевидцев, в целом демонстрации прошла мирно, однако боевики движения стреляли в воздух для разгона участниц несанкционированной акции.

Ранее в Афганистане женское министерство заменили на орган пропаганды добродетели, который ранее занимался казнями и ампутациями

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