В Афганистане женское министерство заменили на орган пропаганды добродетели, который ранее занимался казнями и ампутациями

В Афганистане женское министерство заменили на орган пропаганды добродетели, который ранее занимался казнями и ампутациями

Ведомство уже существовало ранее во время правления "Талибана" в 1990-х годах

В Афганистане запретили деятельность министерства по делам женщин и заменили его на министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков.

Об этом информирует BBC News.

На здании представительства властей уже даже установили табличку с новым названием.

Такой орган уже существовал ранее во время правления "Талибана" в 1990-х годах. Именно оно отвечало за строгие религиозные доктрины в стране в соответствии с исламским порядком, а также принимало серьезные ограничения касательно жизни женщин в Афганистане.

Оно руководило "полиции нравов", которая следила за выполнением норм шариата, исламского закона. Любой, кто нарушал правила, подвергался суровому наказанию - порка, избиение, ампутация конечностей, публичные казни.

Женщины пришли к зданию нового ведомства. Они просят позволить им вернуться на работу.

Представители "Талибана" комментировать нововведение пока отказались.

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