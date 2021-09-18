В Афганистане женское министерство заменили на орган пропаганды добродетели, который ранее занимался казнями и ампутациями

Ведомство уже существовало ранее во время правления "Талибана" в 1990-х годах
В Афганистане запретили деятельность министерства по делам женщин и заменили его на министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков.
Об этом информирует BBC News.
На здании представительства властей уже даже установили табличку с новым названием.
Такой орган уже существовал ранее во время правления "Талибана" в 1990-х годах. Именно оно отвечало за строгие религиозные доктрины в стране в соответствии с исламским порядком, а также принимало серьезные ограничения касательно жизни женщин в Афганистане.
Оно руководило "полиции нравов", которая следила за выполнением норм шариата, исламского закона. Любой, кто нарушал правила, подвергался суровому наказанию - порка, избиение, ампутация конечностей, публичные казни.
Женщины пришли к зданию нового ведомства. Они просят позволить им вернуться на работу.
Представители "Талибана" комментировать нововведение пока отказались.
Читайте также:
- "Буду протестовать, пока талибы не убьют меня": афганки вышли на марш за равные права
- Талибы запретили женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта
- Будут отсекать руки: талибы собираются восстановить жесткие наказания для осужденных