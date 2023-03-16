В АГУ объяснили вред от законопроекта о градостроительстве №5655 (инфографика)

Ассоциация городов Украины обнародовала инфографику, в которой наглядно объясняется, чем вредит законопроект №5655 «о градостроительной реформе» громадам и всему украинскому обществу.

Об этом сообщает сайт АГУ.

В АГУ, в частности, выделяют следующие недостатки законопроекта:

- Нарушаются права собственников земельных участков. Законопроект дает возможность строить без обязательного разрешения собственника земли и документов на землю.

- Стимулируется массовое самовольное строительство. Проводить проверку объектов строительства запрещается.

- Общественность лишается прав контроля и влияния. Активистам и специалистам запрещено инициировать проверки соблюдения законодательства в сфере строительства, активистов обязывают обосновать их интерес в защите объектов градостроительства.

- Ограничиваются права местного самоуправления. Плановые проверки строительства будут производиться исключительно частной компанией.

- Фактически узаконивается безответственность частных контролеров. За невынесение предписания об остановке работ наказание для них – всего 67 100 грн ($1700), за подписание акта готовности объекта, построенного с нарушениями – 281 820 грн ($7000).

Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении им вето к законопроекту 5655. Такие же обращения подписали более 1000 депутатов из разных громад Украины. Петиция о ветировании 5655 на сайте Президента набрала необходимые 25 000 голосов за несколько часов. Представители общественности и ведущих СМИ в обращении к Верховной Раде настаивали на публичном обсуждении градостроительной реформы.