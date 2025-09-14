- Дата публикации
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 2 мин
В американском Конгрессе откровенно объяснили, почему санкции против РФ пока не введут
Конгресс имеет большое желание ввести санкции против России, но есть нюансы.
Американский конгресс не будет принимать санкции против Российской Федерации без согласования с президентом Дональдом Трампом. Вместе с тем в Вашингтоне убеждены, что время для новых ограничений уже давно пришло.
Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в интервью для CBS News .
"Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер. Думаю, что санкции против России давно назрели, у Конгресса есть большой интерес к этому. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами из Сената в Палате представителей, чтобы это осуществить. Я лично очень хочу это сделать", - заявил Джонсон.
По его словам, Конгресс "не может сделать это по собственному желанию". Спикер отмечает, что американский лидер "должен будет подписать все, что мы делаем и одобрить это как закон".
"Это должно быть партнерство, но мы подчиняемся главнокомандующему", - добавил Джонсон.
Американский спикер назвал Трампа "сильным и смелым лидером на мировой арене", который "помог достичь мира во всем мире и в других конфликтах так, как никто к нему не смог". Политик выразил надежду, что президент США "может использовать ту же силу и тот же подход, чтобы положить конец этой войне в Украине".
Напомним, 13 сентября президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против Российской Федерации. Впрочем, выдвинул условие. По его словам, он прибегнет к ограничениям, когда страны НАТО перестанут закупать российскую нефть.
"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у РФ. Как вы знаете, преданность НАТО победе была далеко не стопроцентной, а закупка российской нефти некоторыми странами стала шоком", - подчеркнул американский лидер.
Заметим, СМИ со ссылкой на источники в ЕС сообщили, что Евросоюз готовит 19 пакет санкций против РФ на фоне давления США. Его могут представить уже в начале следующей недели. Известно, что Белый дом призывает ЕС и страны G7 к более жестким мерам.