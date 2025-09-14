В американском Конгрессе откровенно объяснили, почему санкции против РФ пока не введут

Конгресс. / © Associated Press

Американский конгресс не будет принимать санкции против Российской Федерации без согласования с президентом Дональдом Трампом. Вместе с тем в Вашингтоне убеждены, что время для новых ограничений уже давно пришло.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в интервью для CBS News .

"Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер. Думаю, что санкции против России давно назрели, у Конгресса есть большой интерес к этому. Поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами из Сената в Палате представителей, чтобы это осуществить. Я лично очень хочу это сделать", - заявил Джонсон.

По его словам, Конгресс "не может сделать это по собственному желанию". Спикер отмечает, что американский лидер "должен будет подписать все, что мы делаем и одобрить это как закон".

"Это должно быть партнерство, но мы подчиняемся главнокомандующему", - добавил Джонсон.

Американский спикер назвал Трампа "сильным и смелым лидером на мировой арене", который "помог достичь мира во всем мире и в других конфликтах так, как никто к нему не смог". Политик выразил надежду, что президент США "может использовать ту же силу и тот же подход, чтобы положить конец этой войне в Украине".

Напомним, 13 сентября президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против Российской Федерации. Впрочем, выдвинул условие. По его словам, он прибегнет к ограничениям, когда страны НАТО перестанут закупать российскую нефть.

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у РФ. Как вы знаете, преданность НАТО победе была далеко не стопроцентной, а закупка российской нефти некоторыми странами стала шоком", - подчеркнул американский лидер.

Заметим, СМИ со ссылкой на источники в ЕС сообщили, что Евросоюз готовит 19 пакет санкций против РФ на фоне давления США. Его могут представить уже в начале следующей недели. Известно, что Белый дом призывает ЕС и страны G7 к более жестким мерам.