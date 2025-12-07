ТСН в социальных сетях

В Америке состоялись переговоры Украины и США: что известно

На переговорах делегации Украины и США обсудили ключевые вопросы безопасности.

США и Украина

США и Украина / © Associated Press

Переговоры украинской и американской сторон в Соединенных Штатах прошли в доброжелательной и деловой атмосфере, направленной на достижение конкретных результатов.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США по итогам встреч, передает Суспільне.

В министерстве иностранных дел сообщили, что несмотря на значительный прогресс, некоторые особо сложные аспекты до сих пор не урегулированы. Однако, как подчеркивается, обе стороны продолжают активное взаимодействие, стремясь сформировать жизнеспособные и взаимоприемлемые алгоритмы действий.

Ожидается, что вскоре будет представлен исчерпывающий итоговый документ от секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова относительно общего хода переговорного процесса.

В то же время, по информации дипломатического представительства, ключевые трудности на текущей стадии диалога сосредоточены вокруг проблематики территориальной принадлежности и обеспечения незыблемых гарантий безопасности. Украина прилагает максимальные усилия для нахождения наиболее эффективных механизмов для решения этих задач.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с начальником Генштаба Андреем Гнатовым и секретарем СНБО Рустемом Умеровым провел длительный и содержательный телефонный разговор с американскими специальными представителями — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

