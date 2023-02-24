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В апреле Украина получит серьезное количество танков – посол Германии в Украине

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В апреле Украина получит серьезное количество танков – посол Германии в Украине

Фото: Associated Press

Сейчас ни одна страна не имеет достаточно танков для Украины.

Об этом заявила посол Германии Анкой Фельдгузен, пишет «Радио Свобода».

То есть нужно их забрать в разных странах. Это и хотел сделать Олаф Шольц. Он тоже хотел, чтобы США были с нами, чтобы были и американские танки.

«Мы уже сообщили о том, что наши первые танки будут в конце марта. Ваши военные сейчас учатся на них. Мы видим картинки из полигона в Германии. И еще, я думаю, Испания тоже согласна. Они сообщили, что их танки будут в конце марта. Мне кажется, что в апреле будет уже достаточно столь серьезное количество», — заявила дипломатка.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие танки Leopard 2.

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Дата публикации
Просмотры
545
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