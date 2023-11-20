В Аргентине выбрали нового президента: что о нем известно и какая его позиция по поводу войны в Украине

В Аргентине 19 ноября выбрали нового президента – правого либертарианца Хавьера Милея. Ему 53 года, он экономист, конгрессмен и бывший телеэксперт, обещавший улучшить экономику страны "шоковой терапией".

Об этом пишет Reuters.

Милей в избирательной кампании пообещал радикальные изменения, направленные на исправление десятилетий неэффективной политики. Эта стратегия нашла поддержку у населения, страдающего падением экономики, длительного обесценивания валюты и одного из самых быстрых в мире уровней инфляции.

После полномасштабного вторжения России Хавьер Милей поддержал Украину и выразил готовность встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

"Если мы защищаем идеи свободы, мы не можем поддерживать и принимать вторжение РФ в Украину", – говорил Милей.

По результатам подсчета 93% бюллетеней после второго тура выборов в воскресенье, Милей набрал 56% голосов против 44%, которые аргентинцы отдали за министра экономики Сержиу Массы.

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После оглашения результатов выборов победитель признал, что Аргентину "ждут колоссальные проблемы: инфляция, отсутствие работы и бедность".

"Ситуация критическая, и здесь нет места прохладным полумерам", – сказал Милей, выступив за радикальные реформы.

В частности, в предвыборной программе он предлагал закрыть центральный банк, отказаться от песо в пользу американского доллара и заметно снизить расходы в государственной сфере. Также он осудил существование в Аргентине "каст" и обещал бороться с коррупцией.

Эти потенциально болезненные реформы нашли отклик у избирателей, недовольных экономическим кризисом.

"Милей, который вступит в должность президента с 10 декабря, остается загадкой..." – написало издание La Razón.

Некоторые аргентинцы охарактеризовали голосование как выбор "меньшего зла".

"Возможно, не со всем, что говорит Милей, я соглашаюсь или с чем могу отождествиться, но он – наше будущее. Милей представляет будущее для таких молодых людей", – сказала Ирэн Соса, 20-летняя студентка.

Победа Милей качает политический ландшафт Аргентины и ее экономическую дорожную карту, а также может повлиять на торговлю зерном, литием и углеводородами.

Хавьер Милей выступал за более тесные связи с США и критиковал Китай и Бразилию: сказав, что он не будет иметь дело с "коммунистами".

Несмотря на это, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва пожелал новоизбранному президенту Аргентины "удачи и успеха", добавив, что важно "соблюдать демократию".

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил Милей и сказал, что либертарианец снова сделает Аргентину великой.

Между тем президент Колумбии Густаво Петр заявил, что это "печальный день" для региона.

Хавьер Милей решительно выступает против абортов, выступает за ослабление законов об оружии и критикует аргентинского папу Франциска.

Напомним, глава Минобороны США Ллойд Остин 20 ноября прибыл в Киев и планирует встретиться с лидерами Украины.

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