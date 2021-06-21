В Армении политсила, возглавляемая экс-президентом, не признает результаты выборов в парламент

"Публикуемые ЦИК результаты голосования являются спорными и не внушающими доверия", — заявили у бывшего президента.

Возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном предвыборный блок "Армения" не признает результаты прошедших 20 июня выборов в парламент.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Публикуемые ЦИК результаты голосования являются спорными и не внушающими доверия. Эти результаты противоречат процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев. Многолюдные митинги оппозиционных сил в предвыборный период, малочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране говорят о совершенно других настроениях", — говорится в заявлении.

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Политсила считает, что серьезным основанием для нехватки доверия служат сотни сообщений с избирательных участков о фальсификациях.

"Блок "Армения" ставит задачу тщательно изучить предполагаемые и зафиксированные нарушения. И пока все эти спорные вопросы не нашли исчерпывающих ответов, мы не будем признавать итоги выборов", — резюмируют приверженцы экс-президента в заявлении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отставке для проведения внеочередных парламентских выборов.

Напомним, кризис в Армении начался 25 февраля. Люди вышли на улицы города на фоне заявления главы правительства о попытке военного переворота в стране. Такое мнение Пашинян высказал после того, как Генштаб Вооруженных сил потребовал отставки не только премьер-министра, но и всего правительства после освобождения их первого заместителя начальника Тирана Хачатряна.

Заметим, что в Армении происходили массовые протесты, организованные оппозицией с требованием отставки Пашиняна. Митингующие обвиняли его в ответственности за поражение в недавнем вооруженном противостоянии с Азербайджаном в Нагорном Карабахе и в нынешнем экономическом кризисе в стране.

Добавим, что президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление, согласно которому с 10 ноября 2020 объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

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