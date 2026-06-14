В Армении утвердили результаты выборов: после победы Пашиняна разгорелся скандал, оппозиция протестует

Никол Пашинян. / © Associated Press

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Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала окончательные результаты состоявшихся 7 июня выборов. В парламент проходят только три политические силы.

Об этом сообщила армянская служба Радио Свобода.

Победителем официально стала партия «Гражданский договор» действующего премьер-министра Никола Пашиняна. За нее проголосовали 49,74% избирателей. Политсила может единолично сформировать новое правительство, ведь получила 61 из 101 места в парламенте.

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Также проходной барьер преодолели две пророссийские партии. Так, «Сильная Армения» миллиардера-оппозиционера Самвела Карапетяна получила 23,27%. Блоку «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна свои голоса отдали 9,92% армянцев.

В Центризбиркоме утверждают, что партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна, как и еще 14 участвовавших в выборах политических сил, не преодолела 4-процентный барьер для прохождения в парламент, набрав 3,9893% голосов.

Оппозиция протестует — что известно

Армянская позиция провела протест с требованием аннулировать результаты и объявить новые выборы. Оппозиционеры заявляют, что во время голосования и избирательной кампании якобы «имели место систематические и широкомасштабные нарушения избирательного законодательства».

Участник протеста, боксер Израиль Акобкохян, одетый в футболку с изображением «фюрера» РФ Владимира Путина, объявил голодовку до новых выборов.

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Напомним, фаворитом Кремля на голосовании в Армении был оппозиционер Самвел Карапетян. Именно поэтому результаты выборов разозлили Москву. Кремлевские власти не спешили приветствовать Пашиняна, потому что якобы им известно о «многочисленных нарушениях», а потому «важно дождаться официальных итогов голосования».

Аналитики ISW отмечают, что победа Никола Пашиняна довела Кремль до бешенства . Теперь Кремль хочет делегитимизировать их результаты. Аналогичную кампанию Москва проводила после победы Маи Санду на выборах в Молдавии в 2024 году.

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