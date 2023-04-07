В аварии погиб бывший народный депутат Владимир Стретович

Об этом сообщил общественный деятель, депутат ВРУ 2-х созывов Александр Доний в социальных сетях.

"Неприятное известие – в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович», — написал он.

Стретович – член ХДС; доцент факультета юридических наук Национального университета «Киево-Могилянская академия»); почетный президент Всемирного конгресса украинских юристов; президент Фонда содействия правовым и политическим реформам; президент Восточноевропейского департамента Международной организации «Парламентарии против коррупции», член совета директоров; член редакционного совета журнала "Национальная безопасность Украины".

Он был автором 50 научных работ по проблемам регулирования трудовых и имущественных отношений в сельском хозяйстве, государственном строительстве, политологии. Увлекался игровыми видами спорта.